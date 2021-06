15/20 ©IPA/Fotogramma

Il Duomo di Firenze, cioè la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, fu terminato nel 1436. È la terza chiesa in Europa per grandezza. Unisce diversi stili come il gotico e il romanico, insieme al gusto rinascimentale. L’esterno in marmi policromi è di epoca moderna. Davanti ha il Battistero di San Giovanni mentre di lato c’è il Campanile di Giotto