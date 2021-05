Sky TG24 Live In Firenze, “Le sfide del presente”

Dopo la prima edizione a Courmayeur, la due giorni di eventi e appuntamenti del canale all news sbarca nel capoluogo toscano il 25 e 26 giugno. Un’occasione per raccontare l’Italia che riparte e il mondo post Covid, insieme a ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport Condividi:

Dopo Courmayeur a dicembre, Sky TG24 Live In si trasferisce il 25 e il 26 giugno a Firenze. Il capoluogo toscano ospiterà per due giorni gli studi televisivi del canale all news, accogliendo una serie di appuntamenti pensati per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito con ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Il tema dell’evento è “Le sfide del presente”, per capire, approfondire e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid.

Le location storiche approfondimento Sky Tg24 Live In sbarca a Firenze: tutto quel che c'è da sapere L’evento, trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24, è realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze, che hanno messo a disposizione alcuni tra i luoghi più suggestivi della città: il Salone dei Cinquecento, cuore di Palazzo Vecchio, e Villa Bardini, con la sua scalinata e i suoi giardini che attirano turisti da tutto il mondo.

Il direttore De Bellis: “Firenze è un simbolo e il luogo giusto per raccontare le sfide” leggi anche Sky TG24 LIVE IN, il “Personaggio italiano 2020” è Annalisa Malara “In questa fase - sottolinea il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis - il progetto ‘Live In’ acquista ancor più valore. Portare la nostra informazione e i nostri approfondimenti nelle città è un segnale di attenzione alle priorità del Paese in un momento cruciale. Per la sua storia e il suo dinamismo Firenze è un simbolo e il luogo giusto per raccontare le sfide del presente e del futuro dell’Italia e non solo. Dal capoluogo toscano informeremo e approfondiremo i temi del momento, dalla grande occasione del Recovery Fund alla centralità che il nostro Paese avrà nei prossimi mesi con la presidenza del G20 e la co-presidenza della Cop26. E cercheremo di capire come sarà il mondo dopo l’uscita dalla crisi pandemica”.