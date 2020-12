Nell’ambito del primo evento live di Sky TG24, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di Coronavirus nel nostro Paese è stata riconosciuta da una giuria di opinion leader come il simbolo di quest’anno così tormentato e intenso

Annalisa Malara, la dottoressa che diagnosticò a Codogno il primo caso di Coronavirus in Italia, è il personaggio italiano del 2020. Un riconoscimento attribuitole da una giuria di opinion leader e annunciato nel corso di Sky TG24 LIVE IN, il primo evento live di Sky Tg24 da Courmayeur (LO SPECIALE LIVE IN).