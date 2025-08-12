Camion a fuoco in A1, autostrada ancora chiusa: in corso travaso Gpl

È ancora chiusa l’A1 Milano-Napoli, dove ieri un’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco a causa del surriscaldamento dei freni del veicolo. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per concludere le operazioni di spegnimento e stanno procedendo a smaltire il Gpl. Nelle ore notturne è stato completato il travaso in un'altra cisterna e ora i vigili del fuoco stanno facendo bruciare in maniera controllata il gas rimasto. Il tratto bloccato dall’incendio interessa 40 km tra Orte e Roma, ma sono stati chiusi anche altri tratti, come la Diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1. Tra Orte e Orvieto si è creata una coda di 15 km.