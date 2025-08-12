Camion a fuoco in A1, autostrada ancora chiusa: in corso travaso Gpl

L’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco intorno alle 17 di ieri a causa del surriscaldamento di freni. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate fino a notte fonda. I vigili del fuoco hanno poi iniziato il travaso del Gpl. Il tratto autostradale tra Orte e Roma resta ancora bloccato con code fino a 15 km
È ancora chiusa l’A1 Milano-Napoli, dove ieri un’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco a causa del surriscaldamento dei freni del veicolo. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per concludere le operazioni di spegnimento e stanno procedendo a smaltire il Gpl. Nelle ore notturne è stato completato il travaso in un'altra cisterna e ora i vigili del fuoco stanno facendo bruciare in maniera controllata il gas rimasto. Il tratto bloccato dall’incendio interessa 40 km tra Orte e Roma, ma sono stati chiusi anche altri tratti, come la Diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1. Tra Orte e Orvieto si è creata una coda di 15 km.
Indicazioni per chi viaggia
Agli utenti in transito diretti verso Roma o Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 verso Viterbo e SS2 Via Cassia verso Roma, e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli. Agli utenti diretti verso Firenze, in transito sulla A1 Milano-Napoli, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo e SS675 verso Orte e rientrare in A1 a Orte. Agli utenti in transito sulla Diramazione Roma Nord diretti verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Fiano Romano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Orte. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Roma si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord all'altezza di Firenze Nord, proseguire su A12 Genova-Livorno, percorrere la SS1 Via Aurelia verso Roma, sulla A12 Roma-Civitavecchia e proseguire sul GRA verso A1 Milano-Napoli.
Cosa è successo
L’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco intorno alle 17 di lunedì 11 agosto mentre viaggiava all’altezza del chilometro 525 dell’autostrada A1 tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord. Incolume il guidatore. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale, personale della direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia e squadre della protezione civile che hanno provveduto alla distribuzione dell'acqua per gli automobilisti rimasti per ore bloccati nel traffico sotto il sole.