Camion a fuoco in A1, autostrada ancora chiusa: in corso travaso Gpl

Camion a fuoco in A1, autostrada ancora chiusa: in corso travaso del Gpl

Cronaca
©Ansa

L’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco intorno alle 17 di ieri a causa del surriscaldamento di freni. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono durate fino a notte fonda. I vigili del fuoco hanno poi iniziato il travaso del Gpl. Il tratto autostradale tra Orte e Roma resta ancora bloccato con code fino a 15 km

È ancora chiusa l’A1 Milano-Napoli, dove ieri un’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco a causa del surriscaldamento dei freni del veicolo. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per concludere le operazioni di spegnimento e stanno procedendo a smaltire il Gpl. Nelle ore notturne è stato completato il travaso in un'altra cisterna e ora i vigili del fuoco stanno facendo bruciare in maniera controllata il gas rimasto. Il tratto bloccato dall’incendio interessa 40 km tra Orte e Roma, ma sono stati chiusi anche altri tratti, come la Diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1. Tra Orte e Orvieto si è creata una coda di 15 km.

Indicazioni per chi viaggia

Agli utenti in transito diretti verso Roma o Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 verso Viterbo e SS2 Via Cassia verso Roma, e proseguire sul GRA verso la A1 Milano-Napoli. Agli utenti diretti verso Firenze, in transito sulla A1 Milano-Napoli, si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul GRA, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo e SS675 verso Orte e rientrare in A1 a Orte. Agli utenti in transito sulla Diramazione Roma Nord diretti verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Fiano Romano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Orte. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Roma si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord all'altezza di Firenze Nord, proseguire su A12 Genova-Livorno, percorrere la SS1 Via Aurelia verso Roma, sulla A12 Roma-Civitavecchia e proseguire sul GRA verso A1 Milano-Napoli.

Cosa è successo

L’autocisterna che trasportava Gpl è andata a fuoco intorno alle 17 di lunedì 11 agosto mentre viaggiava all’altezza del chilometro 525 dell’autostrada A1 tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord. Incolume il guidatore. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale, personale della direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l'Italia e squadre della protezione civile che hanno provveduto alla distribuzione dell'acqua per gli automobilisti rimasti per ore bloccati nel traffico sotto il sole.

Un frame da un video diffuso dai Vigili del fuoco sulle operazioni di rimozione di un'autocisterna di Gpl, andata in fiamme nel pomeriggio di ieri sull'A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 525, tra Roma e Orte, 12 agosto 2025 L'autocisterna trasportava Gpl. L'incendio è stato provocato da un surriscaldamento dei freni. E' stato chiuso un tratto di 40 chilometri tra Orte e Roma. Tra Orte e Orvieto si è creato una di coda di 15 km ANSA/ Vigili del fuoco +++ UFFICIO STAMPA Vigili del fuoco +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++
Le operazioni di travaso del Gpl dall'autocisterna in A1 - ©Ansa

