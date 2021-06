Live In, Giovannini: a giorni in Cdm la riforma del codice appalti

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha affermato a Sky Tg24 Live-In Firenze che «tra qualche giorno arriverà in Consiglio dei ministri una legge delega per migliorare il codice degli appalti, tra cui gli elementi di clausole sociali e sostenibilità possono e devono essere rafforzate, grazie al dialogo con le parti sociali». È stato solo uno degli annunci del ministro. Nel corso del dibattito, in cui erano ospiti anche Maurizio Landini (Cgil) e Lucrezia Reichlin (London Business School), ha affermato anche che sperabilmente «nel mese di luglio potremo già andare dalle regioni e dai comuni per fare una proposta di ripartizione dei fondi» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Giovannini ha anche aggiunto che a breve il nostro paese deciderà la data di stop alla vendite di auto termiche, sulla scia della scelta fatta da altri paesi e quella che sta per prendere la Commissione Europea.

Nel corso dello stesso dibattito, a proposito dello sblocco dei licenziamenti che partirà dalla fine di giugno, il segretario generale della Cgil Landini ha chiesto al governo di ripensarci. Il sindacalista si è detto fiducioso che ci possano ancora essere i tempi tecnici per posticipare lo sblocco dei licenziamenti, e ha aggiunto che la Cgil «non starà con le mani in mano» se la decisione dovesse essere invece confermata.