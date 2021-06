Live In Firenze, Salvini: "Draghi sarebbe un ottimo capo dello Stato"

Salvini: “Ho invitato Letta a un incontro”

Salvini ha parlato del messaggio che ha mandato via WhatsApp al leader del Pd Enrico Letta. “Ho invitato Letta a un incontro per fare il punto sulle riforme (Fisco, Giustizia, ecc…), sul Ddl Zan, la ripartenza del nostro Paese – ha detto –. Per ora il dialogo è un monologo, perché il segretario del Pd non ha ancora risposto. Spero non sia ancora appassionato alla vicenda dei giocatori della nazionale di calcio, che secondo qualcuno prima di giocare dovrebbero inginocchiarsi, perché ritengo che l’Italia abbia altri problemi e altre emergenze. Sono sicuro che prima o poi mi risponderà, perché noi siamo pagati per confrontarci, unire le idee e risolvere i problemi”. Secondo Salvini, “l’emergenza in questo momento è il lavoro. Ragioniamo per rivedere il reddito di cittadinanza, per rimodularlo e ripensarlo. Non dico cancellare, ma rivalutare”.