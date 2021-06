Meloni: Pnrr? Non ho condiviso metodo, mancano altri elementi

Sul tema del Recovery Fund e dell'Europa, Meloni chiarisce: "Ho incontrato il Commissario Gentiloni per capire come l'Europa voglia andare avanti sulla base del Recovery Fund. Sono preoccupata dal ritorno del Patto di stabilità. I soldi del Recovery sono debiti contratti. Non ho condiviso il metodo del governo sul Pnrr. E' un piano che decide le sorti dell'Italia e che vincolerà i governi del futuro: è stato approvato senza che ci fosse l'opportunità di approfondirlo. C'erano i tempi perché il Parlamento facesse una valutazione. Invece è stato approvato a scatola chiusa - spiega la leader di Fdi - si tratta di un piano molto articolato, mancano elementi per fornire una visione complessiva. Serviva però un piano serio sul tema della natalità, elemento tragico economicamente e sul piano della tenuta sociale, poi ci volevano risorse per il marchio Italia. A me pare che manchi la visione, manchino le scelte fondamentali su dove andare".

Meloni: Orban? Mi aspetto stessa reazione per altre Nazioni che uccidono omosessuali

Sulla legge di Orban, definita discriminatoria nei confronti dei diritti Lgbt in Ungheria, Meloni spiega: "Mi interrogo se molti di quelli che commentano la legge di Orban l'abbiano letta. Io l'ho fatto. E' scritta con toni che a me non piacciono, ma vieta la propaganda gender nelle scuole ungheresi da associazioni non inserite ufficialmente nel sistema educativo del Paese. Tendiamo a definire omofobia qualunque cosa". E sul Ddl Zan osserva: "Nella stessa scuola, quella italiana, in cui non facciamo educazione sessuale, perchè sono temi che affidiamo alle famiglie per bambini molto piccoli, è ragionevole che lo stesso discorso valga anche se si parla dell'omosessualità. La posizione del governo italiano su Orban va bene - continua la leader di Fdi - ma ora mi aspetto che gli stessi Paesi firmino un documento verso quelle Nazioni in cui l'omosessualità è punita con la pena di morte: si fermino allora anche i rapporti con questi Paesi. Il collega Zan dice che l'ingerenza del Vaticano è una vergogna. Se si interviene su Orban, deve valere per tutti".

Meloni: pandemia? Non ho condiviso molte scelte del governo

Da lunedì si torna a circolare senza mascherina, ma sul giudizio nei confronti del governo per la gestione della pandemia, Meloni spiega: "Non condivido molte scelte sulle libertà personali e d'impresa, non adeguatamente giustificate, come le mascherine all'aperto. Bisogna uscire dalla logica di un governo che fa cose che attengono alle libertà fondamentali, uscire dall'emergenza".

Meloni: elezioni Milano e Napoli? Presto i nomi

Sulla "difficoltà" del centrodestra a trovare nomi, Meloni spiega: "Non è una questione di difficoltà, ma di serietà. Non abbiamo messo candidati di partito, siamo andati oltre. Siamo andati ad allargare il campo. Su Milano in tempi rapidi tireremo fuori una proposta competitiva, a Napoli ci sono due opzioni: Sergio Rastrelli e il giudice Catello Maresca". E sulla proposta di un partito unico del centrodestra dice: "Ci sono più rischi che vantaggi. Credo che l'identità dei singoli partiti di centrodestra sia una ricchezza".

Meloni: Draghi al Quirinale? Almeno si andrebbe a votare subito

Sull'ipotesi di Mario Draghi al Quirinale, Meloni conclude: "Non so giudicarlo. Un punto a favore di Draghi al Quirinale è che si andrebbe a votare subito. Un elemento che favorisce Draghi".