2/11 ©Ansa

1. LA GALLERIA DEGLI UFFIZI – È uno dei musei più famosi d’Italia, noto soprattutto per la vasta collezione di opere del Rinascimento e di artisti come Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Raffaello. Se avete poco tempo, ma non volete rinunciare a visitare questa sensazionale selezione di opere d’arte, il consiglio è quello di prenotare i biglietti in anticipo. La durata del percorso per visitarli tutti è di circa 2 ore

Live In Sky TG 24: le location dell'evento