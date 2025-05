Milano, anziana uccisa dal vicino di casa 15enne

Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte nella sua abitazione. È successo oggi pomeriggio in via Verro, nella periferia Sud di Milano. A quanto emerso, a chiamare il 112 è stata una donna sudamericana che ha raccontato che ad uccidere l'anziana è stato il figlio quindicenne. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato e 118.

La ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione, il quindicenne è andato a trovare la ex vicina di casa, amica di sua madre da anni. Poi è scoppiata una lite (ancora ignoti i motivi), e l'aggressione mortale. Il 15enne ha prima cercato di strangolare la donna e poi l'ha colpita alla testa con una lampada. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per la donna non c'era più nulla da fare. Per anni la donna sudamericana e il figlio avevano vissuto accanto all'anziana ma da qualche tempo si erano trasferiti in uno stabile poco distante. Sul posto è al lavoro la Polizia di Stato con la Scientifica, per i rilievi del caso.