Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 maggio: la rassegna stampa

Aperture riservate quasi interamente alla guerra in Ucraina e al vertice di Istanbulm, con l'invito rivolto da Zelensky a Putin per un faccia a faccia. Lo zar, però, si nega ed è pronto a inviare Lavrov. Poi il messaggio di sfida all'Europa: "Sanzioni a Mosca da deficienti". In evidenza anche il viaggio in Arabia Saudita di Donald Trump e la paura per il nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. Sugli sportivi, l'attesa per la finalissima di Coppa Italia, in programma stasera all'Olimpico tra Milan e Bologna