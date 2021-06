Live In Firenze, Colao: se lavoriamo insieme siamo da Champions

C'è anche Vittorio Colao, intervistato da Maria Latella, tra gli ospiti di Live In Firenze, l'evento in esterna di Sky TG24. "Oggi abbiamo sorpassato 10 mln di certificati verdi covid, dimosrtrazione che quando lavoriamo insieme siamo ai migliori livelli europei. Dobbiamo continuare a fare quanto fatto in questi mesi purtroppo spinti dalla pandemia. Investire, aumentare identità digitale e passare sempre più a soluzioni in cloud che garantiscano la sicurezza dei cittadini", spiega il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale aggiungendo: "Per usare una metafora calcisitica se applichiamo sempre lo spirito collaborativo possiamo passare dalla serie C o B alla A, ma perfino alla Champions". Sull'impegno al governo dice: "Non vedo tanta differenza tra ministri tecnici e politici, lavoriamo tutti, siamo molto concentrati sul daffare. Abbiamo la regola che ci si chiama e ci si risponde subito. C'è un'immediatezza di rapporto più forte di quanto si possa pensare all'esterno". "Noi non siamo ricchi di fondi come gli americani, né numerosi o agili nella gestione dei dati come i cinesi, il rischio è trovarsi tra due mondi senza essere né uno né l'altro - aggiunge -. L' Europa ha il grande vantaggio di essere la parte del mondo dove è più ambito vivere e ha molti settori dove si può investire e essere tra i primi. La visione dell'Italia che dobbiamo avere è quella di realizzare piani più focalizzati per area, e dunque dobbiamo essere più selettivi".

Chi è

Direttore generale di Omnitel nel 1996, nel 1999 ne è diventato amministratore delegato. Nel 2006 è rientrato nel Gruppo Vodafone con il ruolo di CEO Europa e nel 2008 è nominato CEO del Gruppo Vodafone, ruolo in cui è rimasto fino al 2018. Nel 2020 Colao ha coordinato il Comitato di esperti in materia economica e sociale nominato dal Presidente del Consiglio durante la crisi Covid