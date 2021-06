Live In Firenze, Vestager: sarà una ripresa rapida

"Quello italiano è un PNNR straordinario"

Questa è una settimana importante per l’Italia, martedì scorso è infatti arrivato l’ok della Commissione europea al nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Un piano straordinario e di ampio respiro”, lo ha definito Vestager, che ha parlato di ottima cooperazione con il governo italiano e si è detta fiduciosa che possa ora essere portato avanti con successo. La commissaria non si è sbilanciata però su quando saranno erogate le prime tranche di finanziamento, resta infatti ancora da attendere il via libera anche dell’Ecofin. Cautela anche riguardo all’ipotesi, auspicata dall’Italia e da altri Paesi, di rendere il Recovery fund uno strumento permanente e non una semplice una tantum, mentre è confermata per il 2023 la riattivazione delle regole (ora sospese) del Patto di stabilità e sugli aiuti di Stato.

Sul caso Alitalia, invece, Vestager (che a Bruxelles ha anche le deleghe a Concorrenza e Digitale) ha definito i mesi estivi come “cruciali” per la creazione di una newco e ha sottolineato l’importanza di garantire ai viaggiatori la certezza di non restare a terra, ma ha parlato anche in questo caso di “ottima cooperazione” con il governo.

Quanto ai temi di economia internazionale, la vicepresidente della Commissione europea ha accolto con entusiasmo l’accordo a livello di G7 su una tassa minima globale per le multinazionali del web, anche se ora è fondamentale una rapida attuazione. Vestager ha ricordato poi l’impegno dell’UE per proteggere le aziende europee dalla concorrenza sleale delle aziende, soprattutto cinesi, che godono di importanti aiuti di Stato in patria. Ma per una competizione giusta, ha aggiunto Vestager, è necessario anche incoraggiare Paesi come Cina e India ad avvicinarsi agli ambiziosi standard fissati dall’Europa per la lotta al cambiamento climatico.