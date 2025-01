Rignano sull'Arno, scuolabus colpito da un albero: nessun ferito grave

Nel comune di Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze, questa mattina un albero ad alto fusto è ceduto abbattendosi su uno scuolabus. La pianta ha colpito il parabrezza anteriore e otto bambini e due adulti sono stati trasportati in ospedale. Le persone a bordo sono state prima soccorse dal personale sanitario, successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco dal distaccamento di Figline Valdarno per operare la messa in sicurezza del mezzo, con la presenza di due squadre, autogrù e un mezzo di polisoccorso. Anche il sindaco del paese, Giacomo Certosi, si è recato sul luogo dell'incidente. Tanto spavento per i bambini e il conducente del mezzo ma fortunatamente, secondo quanto appreso, nessuno avrebbe riportato danni gravi.