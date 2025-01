Trento, bambino di 9 anni intossicato da formaggio a latte crudo

A segnalarlo è stato il Dipartimento di prevenzione di Apss di Trento che, tramite un’indagine epidemiologica, è risalita poi al lotto. Trattandosi di un formaggio a latte crudo che non ha subito trattamenti termici, come bollitura o pastorizzazione, può contenere germi patogeni che possono comportare un rischio per la salute per i bambini di età inferiore a 10 anni

I rischi del formaggio a latte crudo

Trattandosi di un formaggio a latte crudo che non ha subito trattamenti termici come bollitura o pastorizzazione, spiega il Dipartimento prevenzione, può contenere germi patogeni che possono comportare un rischio per la salute per i bambini di età inferiore a 10 anni, per le donne in gravidanza e per le persone con depressione del sistema immunitario.