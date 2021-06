Covid, la variante Delta fa paura: a Sydney lockdown di 2 settimane

La misura a causa di alcuni focolai, con nuovi casi di coronavirus causati dalla variante più contagiosa. Nei giorni scorsi era stata decisa solo per alcuni quartieri, ora è stata estesa a tutta la metropoli. Oltre cinque milioni di cittadini e centinaia di migliaia di residenti nel circondario costiero dovranno restare a casa e potranno uscire solo per acquistare beni essenziali, ottenere cure mediche, fare attività fisica, andare a scuola o recarsi a lavoro (se non possono svolgere la loro occupazione da remoto)