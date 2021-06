4/13 ©Ansa

ITALIA – In Italia la discesa dei casi è ormai costante da diverse settimane. Il tasso di positività si è stabilizzato intorno allo 0,5%, con l'incidenza scesa a circa 16 casi per 100mila abitanti). I ricoveri sono ampiamente sotto la soglia di rischio in tutte le regioni sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. La diffusione della variante Delta, presente anche in Itala, è comunque sotto attenta osservazione

Lo speciale coronavirus