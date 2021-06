Covid Russia, pesa la variante Delta. Ipotesi obbligo vaccino

7/10 ©Ansa

L’ordinanza che ha disposto l’obbligo di vaccinazione per queste categorie è partita dalla sezione moscovita del Rospotrebnadzor, l’autorità russa per la Salute. Il sindaco della città l’ha subito recepita, spiegando ai cittadini che “la vaccinazione è una scelta personale se state in casa o in campagna, altrimenti diventa una questione di salute pubblica, specie nel mezzo di un'epidemia. Il quadro sta rapidamente deteriorando". Si discute se allargare l’obbligo anche ad altre categorie