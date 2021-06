La mutazione, precedentemente identificata come indiana, in Gran Bretagna ha ormai sostituito la Alfa (ex inglese) e costretto il governo a rimandare di un mese le aperture. In Italia si attende l’avvio di un consorzio dedicato al sequenziamento e si pensa a diversi criteri di analisi per i test. Fondamentali i vaccini, l’uso della mascherina, l’igiene delle mani e il distanziamento