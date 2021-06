Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 giugno. LIVE

Svolta per la campagna di vaccinazione in Italia: il 50% della popolazione ha ricevuto, a oggi, almeno una dose del siero anti-Covid. Dopo il via libera dell'Aifa al mix dei vaccini per under 60, il ministero della Salute chiede alle Regioni di adeguarsi . L'istituto superiore della sanità inglese ha fornito dati incoraggianti per quanto riguarda l'efficacia dei vaccini contro i casi gravi di covid dopo la somministrazione della seconda dose. Intanto, sono 1.255 i nuovi contagi a fronte di 212.112 tamponi, con 63 decessi in 24 ore. Tasso di positività allo 0,6%. In calo ricoveri ordinari (3.333, -132) e terapie intensive (504, -32) ( BOLLETTINO