3/10 ©IPA/Fotogramma

SI PUÒ TOGLIERE LA MASCHERINA IN ZONA BIANCA? - No, anche in zona bianca - spiega il governo nelle Faq relative - “i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente”

Zona bianca, regole e coprifuoco: ecco le norme