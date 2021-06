Covid, da oggi altre 5 regioni in zona bianca. Mappa e regole

25/30 ©Ansa

SICILIA- Situazione particolare per la Sicilia. La Regione resta in zona gialla, ma alcuni Comuni vengono classificati come zone a rischio. Sono quelli di Aidone (Enna), Francoforte (Siracusa) e Valledolmo, che, come previsto da un’ordinanza del governatore Nello Musumeci dello scorso 11 giugno, resteranno in zona rossa fino a giovedì 17. La stessa ordinanza ha prorogato le misure restrittive, sempre fino al 17 giugno, per il comune di Prizzi, in provincia di Palermo