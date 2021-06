In alcune regioni l’anno scolastico è finito, in altre terminerà nei prossimi giorni. Non esistono linee guida istituzionali per regolare l’ultimo giorno in classe ma i festeggiamenti sono consentiti. Si raccomandano una serie di norme da seguire: meglio una piccola festa all'aperto, rispettando l’uso dei dispositivi di sicurezza personali e senza cibo condiviso