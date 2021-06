3/15 ©Ansa

Per 1 studente su 4, quindi, le prove iniziano subito dopo la fine delle lezioni. L'attesa, però, sarà abbastanza breve per quasi tutti: per un altro 55% gli esami inizieranno dalla settimana successiva (ovvero dal 14 giugno in poi) e solo 1 su 5 dovrà aspettare la seconda parte del mese. La scuola terminerà martedì 8 in Lombardia, Lazio e Valle d'Aosta; il 9 in Sicilia, Liguria e Umbria; il 10 in Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo; il giorno dopo in Basilicata, Piemonte e Puglia; il 12 in Sardegna, Campania e Calabria; l'ultima sarà Bolzano il 16 giugno

Maturità 2021, siglato Protocollo sicurezza: dalle mascherine alle distanze, le misure