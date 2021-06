Maturità 2021, il curriculum dello studente: cos'è e come si compila

Il curriculum dello studente è un documento che racconta tutto ciò che il maturando ha realizzato in ambito scolastico ed extrascolastico durante gli ultimi 5 anni. Nel sito del ministero, che gli ha dedicato una funzione apposita (https://curriculumstudente.istruzione.it/) si legge che il curriculum è un documento che al suo interno deve riportare anche le certificazioni conseguite nel corso degli anni. Secondo la legge, una parte sarà compilata dalla scuola e una parte dallo stesso studente che alle la allegherà al diploma conseguito. Il curriculum comunque servirà alla commissione d’esame per conoscere il candidato e per avere tutte le informazioni necessarie sul suo percorso non solo scolastico, ma anche in ambito professionale sportivo, culturale artistico di cittadinanza attiva e di volontariato. L’introduzione del curriculum che di fatto ha suscitato proteste e polemiche per chi vede uno strumento discriminatorio fra chi ha maturato molteplici esperienze e chi no, a seconda della disponibilità economica è una novità per il mondo della scuola (anche se è nato più di cinque anni fa) dato che rivela passioni e talenti del singolo studente.



Come ci spiega il Dottor Damiano Previtali, dirigente dell’Ufficio IX Sistema nazionale di valutazione del ministero dell’Istruzione, il curriculum dello studente non è uno strumento valutativo ma informativo dato che è solo una sorta di presentazione del candidato. Lo scopo, è bene ribadirlo, è quello di fornire una presentazione a tutto tondo del percorso del formativo svolto dal candidato in ambito scolastico ed extrascolastico.