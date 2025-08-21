Morto il ragazzo ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese

Morto giovane ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese: la famiglia dona gli organiCronaca
È morto a 22 anni Filippo Verterame, colpito con una coltellata durante una rissa in spiaggia a Isola Capo Rizzuto. Dopo la dichiarazione di morte cerebrale, la famiglia ha scelto di donarne gli organi. Cinque persone sono state arrestate con l’accusa di rissa aggravata
È deceduto all’ospedale di Catanzaro, dove era ricoverato, Filippo Verterame, il 22enne rimasto gravemente ferito da una coltellata alla gola al culmine una rissa scoppiata martedì scorso nella località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto. Dopo la dichiarazione di morte cerebrale, la famiglia ha deciso di donare i suoi organi. Intanto ieri i carabinieri hanno arrestato cinque persone con l’accusa di rissa aggravata. Dalle indagini è emerso che lo scontro sarebbe nato tra due nuclei familiari del posto, a seguito di una manovra pericolosa compiuta da un veicolo guidato da uno dei coinvolti.
Il cordoglio della sindaca, annullate le manifestazioni estive
A rendere pubblica la notizia della morte di Filippo Verterame è stata la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, con un messaggio sui social diffuso su autorizzazione della famiglia. "Ho appreso poco fa - ha scritto la sindaca - che il nostro giovane compaesano Filippo Verterame purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento l'amarezza mia e di tutta l'amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all'affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore perché i genitori hanno scelto di donare gli organi di Filippo affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza e di luce nel buio. Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire. Perché, nonostante tutto, hanno creduto nel perdono e nella vita. Quello della famiglia di Filippo è un messaggio che ci fa capire come, anche nel momento più difficile, si può scegliere l'amore al posto dell'odio". L'Amministrazione comunale ha deciso di annullare, in segno di lutto, tutte le iniziative in programma per le manifestazioni estive.
Ansa/Ipa
