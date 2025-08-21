Morto il ragazzo ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese

Il cordoglio della sindaca, annullate le manifestazioni estive



A rendere pubblica la notizia della morte di Filippo Verterame è stata la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, con un messaggio sui social diffuso su autorizzazione della famiglia. "Ho appreso poco fa - ha scritto la sindaca - che il nostro giovane compaesano Filippo Verterame purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento l'amarezza mia e di tutta l'amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all'affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore perché i genitori hanno scelto di donare gli organi di Filippo affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza e di luce nel buio. Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire. Perché, nonostante tutto, hanno creduto nel perdono e nella vita. Quello della famiglia di Filippo è un messaggio che ci fa capire come, anche nel momento più difficile, si può scegliere l'amore al posto dell'odio". L'Amministrazione comunale ha deciso di annullare, in segno di lutto, tutte le iniziative in programma per le manifestazioni estive.