Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto in Salento dopo tuffo: chi era Francesco Aronica

Cronaca
Profilo Ig di Francesco Aronica

Il ragazzo si è tuffato nell'insenatura di Lama Monachile, una zona molto visitata per le scogliere a picco sul mare. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i soccorritori medici e i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall'acqua con difficoltà a causa della posizione poco accessibile

ascolta articolo

Una morte troppo prematura quella del giovane Francesco Aronica, il ragazzo di 23 anni che ieri, domenica 17 agosto, ha perso la vita dopo avere sbattuto la testa tuffandosi da almeno sei metri di altezza a Polignano a Mare in Puglia. Il ragazzo si è tuffato nell'insenatura di Lama Monachile, una zona molto visitata per le scogliere a picco sul mare. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i soccorritori medici e i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall'acqua con difficoltà a causa della posizione poco accessibile. Aronica è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Monopoli, ed è morto dopo numerosi tentativi di rianimazione.

 

Il grave trauma cranico

Secondo quanto riferito da fonti mediche, il giovane ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Alcuni testimoni hanno riferito che avrebbe sbattuto la testa sulle rocce prima di arrivare in acqua, perdendo conoscenza. Il recupero del ragazzo è stato particolarmente complesso: sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 e un’ambulanza del servizio di emergenza territoriale. Il giovane è stato defibrillato più volte sul luogo dell'incidente e durante il trasporto. All'arrivo al pronto soccorso, era già in arresto cardiaco, una condizione in cui il cuore presenta attività elettrica, ma non una contrazione efficace. I medici hanno tentato la rianimazione per oltre un'ora, senza esito.

Chi era Francesco Aronica

Francesco Aronica era molto conosciuto a Catania. Giocava con gli Elephants, squadra dì football americano ed era figlio di Giampaolo Aronica e Ilia Strano. La mamma è nipote del senatore Nino Strano, morto di recente. “Un ragazzo d'oro, sempre disponibile e gentile con tutti e soprattutto con i più deboli. E non è un modo di dire…”, raccontano gli amici che non riescono ancora a credere quanto accaduto. Poche ore prima della tragedia, Francesco Aronica aveva pubblicato una storia su Instagram con una suggestiva immagine della baia che gli è stata fatale.

Approfondimento

Polignano a Mare, si tuffa e batte la testa sulle rocce: morto 23enne

Cronaca: Ultime notizie

Morto in Salento dopo tuffo: chi era Francesco Aronica

Cronaca

Il ragazzo si è tuffato nell'insenatura di Lama Monachile, una zona molto visitata per le...

Chi era Marco Zampilli, folgorato in sella alla sua moto in Salento

Cronaca

Amante dei viaggi e della mixologia e personal trainer, aveva fondato il noto locale romano...

Bologna, gatto impagliato esposto al MAMbo. Lav: violenza estetizzata

Cronaca

La singolare installazione, intitolata CopyCat e realizzata dagli artisti Eva e Franco...

Monviso, alpinista 32enne trovato morto: era disperso da ieri

Cronaca

Sembra che l'uomo sia precipitato durante la traversata che aveva deciso di compiere da solo...

Latina, scossa di terremoto di magnitudo 2.7

Cronaca

La scossa è stata registrata poco prima delle 12.30 circa, a 4 km da Latina. Il sisma si è...

Cronaca: i più letti