Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Polignano a Mare, si lancia dalla scogliera e batte la testa sulle rocce: morto 23enne

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il giovane si è lanciato dalla scogliera di Lama Monachile. I soccorsi hanno tentato di salvarlo trasportandolo d'urgenza all'Ospedale di Monopoli, ma non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero a causa di un grave trauma cranico

ascolta articolo

Una vacanza in Puglia si è trasformata in tragedia per Francesco Aronica, 23 anni, di origini siciliane, morto dopo un tuffo nelle acque antistanti la suggestiva scogliera di Lama Monachile, a Polignano a Mare.

Il giovane, nel pomeriggio di domenica 17 agosto, si trovava insieme ad alcuni amici quando ha deciso di lanciarsi da un’altezza di circa sei metri. Subito dopo il salto, però, il ragazzo avrebbe sbattuto la testa contro le rocce, perdendo coscienza.

Il tentativo di rianimazione senza successo

Immediato l’intervento del 118, che lo ha recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Nonostante le manovre rianimatorie, per il 23enne non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero a causa di un grave trauma cranico.

Polignano a Mare, celebre per i suoi panorami mozzafiato e per i tuffi spettacolari che attirano ogni anno migliaia di visitatori, è stata teatro di una tragedia che ha scosso residenti e turisti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per raccogliere testimonianze e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Cronaca: Ultime notizie

Polignano a Mare, si tuffa e batte la testa sulle rocce: morto 23enne

Cronaca

Il giovane si è lanciato dalla scogliera di Lama Monachile. I soccorsi hanno tentato di salvarlo...

Meteo, ultimi giorni di caldo poi la svolta: ecco quando e dove

Cronaca

Mercoledì al Nord e giovedì al Centro-Sud: questi i momenti in cui il caldo africano dovrebbe...

Torino, incendio in palazzina a Rivalta: morta una donna di 28 anni

Cronaca

Il padre della giovane è ricoverato in ospedale dopo essere rimasto anche lui coinvolto in un...

Valle Aosta, ancora fiamme tra Saint-Denis e Verrayes: distrutta casa

Cronaca

Per lo spegnimento del rogo le attività sono proseguite per tutta la notte con l'impiego di...

Calendario scolastico 2025 2026: quando iniziano le lezioni in Italia

Cronaca

Le vacanze per i ragazzi non sono ancora finite, ma le scuole di tutto il Paese si preparano a...

Cronaca: i più letti