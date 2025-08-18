Polignano a Mare, si tuffa e batte la testa sulle rocce: morto 23enne

Il giovane si è lanciato dalla scogliera di Lama Monachile. I soccorsi hanno tentato di salvarlo trasportandolo d'urgenza all'Ospedale di Monopoli, ma non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero a causa di un grave trauma cranico

Il giovane, nel pomeriggio di domenica 17 agosto, si trovava insieme ad alcuni amici quando ha deciso di lanciarsi da un’altezza di circa sei metri. Subito dopo il salto, però, il ragazzo avrebbe sbattuto la testa contro le rocce, perdendo coscienza.

Il tentativo di rianimazione senza successo

Immediato l’intervento del 118, che lo ha recuperato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Nonostante le manovre rianimatorie, per il 23enne non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero a causa di un grave trauma cranico.

Polignano a Mare, celebre per i suoi panorami mozzafiato e per i tuffi spettacolari che attirano ogni anno migliaia di visitatori, è stata teatro di una tragedia che ha scosso residenti e turisti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per raccogliere testimonianze e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.