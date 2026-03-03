Offerte Sky
Sciopero generale 9 marzo 2026, dalla scuola ai trasporti pubblici: i settori a rischio

 In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, la Flc Cgil proclama un'intera giornata di astensione dal lavoro nei settori di scuola, università, ricerca. Mobilitazione di 24 ore dei Cobas che riguarderà tutti i settori, compresi sanità e trasporti

Lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero generale su scala nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori, pubblici e privati, con disagi per servizi essenziali di diversi comparti. A mobilitarsi i Cobas. Per quanto riguarda scuola e istruzione sciopera anche la Cgil. Scuola, sanità,  pubblica amministrazione e trasporti potrebbero dunque subire delle ripercussioni dalla mobilitazione.

Flc Cgil: sciopero del personale della scuola, università e ricerca

 In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, la Flc Cgil proclama un'intera giornata di astensione dal lavoro nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale, per la giornata di lunedì 9 marzo 2026.  "Intendiamo riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all'autodeterminazione e alla parità di genere, davanti alla evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale, che si traduce in frequenti episodi di violenza e discriminazione delle donne", afferma il sindacato di categoria.   "Non possiamo più accettare l'irresponsabilità e l'arretratezza culturale della classe politica che guida il Paese. Serve una reazione decisa, immediata e strutturata. Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che per la nostra organizzazione va oltre l'8 e il 9 marzo, per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società", conclude il sindacato.

Trasporti, scioperano i Cobas

Sul fronte mezzi di trasporto,  le organizzazioni sindacali Usi e Usb hanno dichiarato che il comparto trasporti non rientra nell'iniziativa di sciopero. Diversa invece la posizione di Slai-Cobas, che ha indetto uno sciopero generale della durata di 24 ore che impatterà dunque anche sui trasporti. Come di norma, saranno comunque garantiti i servizi minimi nel rispetto delle normative vigenti e delle fasce di tutela previste.

Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari

