Lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero generale su scala nazionale che coinvolgerà quasi tutti i settori, pubblici e privati, con disagi per servizi essenziali di diversi comparti. A mobilitarsi i Cobas. Per quanto riguarda scuola e istruzione sciopera anche la Cgil. Scuola, sanità, pubblica amministrazione e trasporti potrebbero dunque subire delle ripercussioni dalla mobilitazione.

Flc Cgil: sciopero del personale della scuola, università e ricerca

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, la Flc Cgil proclama un'intera giornata di astensione dal lavoro nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale, per la giornata di lunedì 9 marzo 2026. "Intendiamo riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all'autodeterminazione e alla parità di genere, davanti alla evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale, che si traduce in frequenti episodi di violenza e discriminazione delle donne", afferma il sindacato di categoria. "Non possiamo più accettare l'irresponsabilità e l'arretratezza culturale della classe politica che guida il Paese. Serve una reazione decisa, immediata e strutturata. Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno che per la nostra organizzazione va oltre l'8 e il 9 marzo, per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società", conclude il sindacato.