Maturità 2021, date e scadenze: il calendario completo

Gli studenti che vanno incontro agli esami di Stato dovranno segnare sul calendario alcune date importanti che li porteranno al diploma. Il 31 maggio è stata la data di consegna dell’elaborato e sono state pubblicate anche le commissioni di maturità, mentre dall'1 giugno sono iniziati gli scrutini. Ma ci sono una serie di altri appuntamenti da non dimenticare, ecco il calendario per tutti i maturandi ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLA MATURITÀ ).

La data di insediamento della commissione è invece il 14 giugno. In questo stesso giorno ci sarà una riunione che stabilirà le modalità di conduzione dei colloqui con gli studenti. Si deciderà quale delle due sottocommissioni inizierà i colloqui, l’ordine tra i candidati e il calendario di convocazione. Sempre in questa riunione verrà individuato un docente vicepresidente e un segretario per lo svolgimento di tutte le fasi degli esami. Sarà infine il presidente della commissione a dare notizia del calendario dei colloqui.

16 giugno: la prova orale

approfondimento

Maturità 2021, siglato Protocollo sicurezza per esami: le misure

C’è poi l’appuntamento più temuto, quello del colloquio orale, che quest’anno sarà anche l’unica prova: il 16 giugno. Si ricorda che si svolgerà in presenza, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina e si dovrà mantenere una distanza di almeno due metri dalla commissione. Sarà consentito un solo accompagnatore per candidato. Ogni giorno potranno essere interrogati non più di cinque candidati. Il voto massimo del colloquio, in cui sarà analizzato anche un testo di italiano e sarà discusso il percorso multidisciplinare, sarà di 40 punti.