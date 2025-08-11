Federalberghi: "Sulle Dolomiti verso tutto esaurito a Ferragosto"

Promozione anche in primavera e autunno per destagionalizzare. Il Trentino sta modificando la promozione, spingendo le visite nei periodi meno affollati. Settembre e ottobre stanno crescendo grazie a rifugi aperti, esperienze gastronomiche, viticole e legate alla frutticoltura. In Alto Adige, dopo un giugno positivo e un luglio penalizzato dal maltempo, le prospettive restano ottime: l’obiettivo è replicare le 35 milioni di presenze dell’anno scorso. Prenotazioni last minute e diversificazione delle mete, come Val Senales o Val Passiria, aiutano a distribuire i flussi turistici.