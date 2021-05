1/15 ©IPA/Fotogramma

La fine dell’anno scolastico si avvicina e il ministero dell’Istruzione è al lavoro con i sindacati della scuola per mettere a punto il protocollo di sicurezza in vista degli imminenti esami di maturità (al via mercoledì 16 giugno) e di terza media. Dai tamponi prima di entrare in aula alle seconde dosi di vaccino per il corpo docenti, ecco cosa è emerso dall’ultimo tavolo di confronto

Scuola, al via test salivari nel bresciano e nel lodigiano