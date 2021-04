“Ragazzi interrotti”, su Sky TG24 le PUNTATE della seconda serie

Le storie tra determinazione, sogni e riscatto

Eppure non bisogna mai arrendersi e così ognuno ha continuato il suo percorso con maggiore consapevolezza e determinazione. C’è chi per aiutare il papà in difficoltà economica a causa della pandemia oltre a studiare ha trovato anche un lavoro realizzando siti internet. Oppure chi, avendo visto la madre ricoverata in ospedale per il Covid, ha cambiato idea sulla Dad per evitare di mettere in pericolo il resto della sua famiglia. E poi ancora storie di sogni e passioni come quella di un ragazzino dello Zen a Palermo, vittima di bullismo, che ha trovato il suo riscatto nella scuola e nel teatro, o come quella di una ragazza non vedente che, nonostante le difficoltà, non potendo più avere nessun contatto con i suoi amici - non potendo toccare le loro mani o non potendoli abbracciare - mai si è data per vinta. E poi l’amore dei tanti adolescenti, delle tante coppie come appunto Sara e Samuele separate dal lockdown: come potersi vedere e stare assieme? Come poter avere un po’ di intimità? Ce lo diranno proprio loro.

Buona visione!