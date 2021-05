Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 16 maggio

La campagna di vaccinazione va avanti e sortisce i primi effetti: in calo i morti, i contagi e i ricoveri ( BOLLETTINO GRAFICHE ) e da oggi i viaggiatori in arrivo in Italia dai Paesi dell'Unione europea non dovranno più fare la quarantena. Preoccupa però che manchino all'appello delle vaccinazioni oltre due milioni di ultrasettantenni e anche numerosi ottantenni. Ieri in pochi sulle spiagge appena riaperte complici temperature non proprio estive, mentre il centro di Roma è stato preso d'assalto. Domani l'Italia sarà tutta gialla tranne la valle d'Aosta che resterà arancione