Per rilevare un’infezione da coronavirus si possono usare anche i test salivari, nel momento in cui non sia possibile avere a diposizione tamponi oro-nasofaringei e preferibilmente per "screening ripetuti" per motivi professionali o di altro tipo, sugli anziani o disabili e sui bambini in ambito scolastico. Lo indica la circolare del ministero della Salute sul loro utilizzo, che detta anche le indicazioni sulla raccolta dei campioni e sulla segnalazione dei casi

La circolare del ministero della Salute sui test salivari