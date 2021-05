Vaccino Pfizer, seconda dose a 21 o 42 giorni? Cosa sappiamo

10/15 ©Ansa

COME SI STANNO MUOVENDO LE REGIONI ITALIANE - Al momento il periodo tra i 21 e i 28 giorni di distanza per il richiamo è previsto solo in Val D'Aosta, Abruzzo e Sardegna, a 30 giorni in Campania, fino a 35 giorni per Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In tutte le altre fino a 42 giorni