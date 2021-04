Maturità 2021, piattaforma Curriculum dello studente: come accedere

Il ministero dell’Istruzione he reso disponibile il sito per compilare il documento da allegare al diploma. Diviso in tre parti, contiene informazioni relative al percorso scolastico ed extrascolastico di ogni alunno: ecco come fare per entrare nel portale e compilarlo Condividi:

Tra le novità per gli esami di maturità 2021, c’è anche il debutto del Curriculum dello studente. Per la prima volta dalla sua approvazione, prevista già dalla riforma “Buona Scuola” del governo Renzi, il documento sarà allegato al diploma. Il curriculum deve contenere l’elenco delle competenze di ogni studente, anche in riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico. Il sito per la compilazione è disponibile dal 6 aprile.

La procedura per accedere alla piattaforma viene spiegata da apposite FAQ pubblicate sul sito del ministero dell'Istruzione. Come prima cosa, lo studente deve ottenere le credenziali di accesso. Per farlo, dovrà effettuare la registrazione nell'area riservata sul sito del MIUR, inserendo codice fiscale, dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica. Se ci si è già registrati in passato per usufruire di altri servizi, si possono utilizzare le credenziali già disponibili. Passaggio fondamentale è l'abilitazione da parte della segreteria del proprio istituto scolastico. Una volta ottenuta, si potrà accedere al sito curriculumstudente.istruzione.it, dove è stata attivata l'apposita funzione "Accedi".