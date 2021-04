10/11 ©LaPresse

Intanto ci sono già le prime eccezioni alle norme sulle riaperture: il sindaco di Macomer (Nuoro), vista l'impennata di contagi, ha deciso di sospendere le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado da domani fino al 14 aprile. In Puglia, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla prima classe delle secondarie di primo grado, i dirigenti scolastici stanno raccogliendo le richieste delle famiglie che sceglieranno la dad, come prevede l'ultima ordinanza regionale