Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

L'Italia raccomanda l'uso di AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni, sebbene non ci siano elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose per quanti avessero già avuto la prima. Ad annunciarlo ieri sera è il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Pur riconoscendo i casi eccezionali di trombosi come 'effetti indesiderati molto rari' dell'immunizzante anglo-svedese, l'Ema non aveva infatti ritenuto di sconsigliare le somministrazioni per genere o fasce d'età, demandando la decisione ai singoli Stati.Con questo nuovo colpo di scena su AstraZeneca, cambia ancora il piano vaccinale: prenotazioni fissate fino a maggio da rinviare o cancellare, richiami per 2,3 milioni di italiani da gestire, categorie prioritarie e fasce di età da rivedere. Nelle ultime 24 ore 13.708 i positivi e 627 i morti. Il tasso di positività è sceso al 4% dal 6,9%.

