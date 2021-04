Scende, per il secondo giorno di fila, il numero delle persone positive al coronavirus ricoverate in rianimazione: in totale, all'8 aprile, sono 3.663 (-20). In calo anche i ricoveri nei reparti ordinari: sono 28.851 (-465). A livello nazionale, però, sia le terapie intensive che i ricoveri negli altri reparti rimangono sopra le rispettive soglie d'allerta