Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio alle ore 18 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Ad annunciarlo Palazzo Chigi . Tra i temi non mancherà sicuramente un quadro sulla situazione del piano vaccinale italiano alla luce della circolare del Ministero della Salute che raccomanda l’uso del vaccino AstraZeneca solo per gli over 60. Sul tavolo anche la crisi economica e il recovery plan, su cui il governo sta lavorando in queste settimane.