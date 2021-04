Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

"La disponibilità di vaccini non è calata, non ho dubbio sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti”. Così il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, ribadendo l'obiettivo di vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni e gran parte degli over-75. Da Draghi anche una stoccata ai 'furbetti' del vaccino: “Con che coscienza la gente salta la lista sapendo di lasciare esposte a rischio di morte persone fragili?”. Sulla copertura vaccinale delle fasce a rischio ci sarà una direttiva di Figliuolo e i parametri su queste categorie serviranno per decidere le riaperture, perché l'obiettivo è “riaprire in sicurezza” nelle prossime settimane. Ed è possibile riconsiderare le misure anche prima del 30 aprile dove contagi e vaccinazioni lo permettano.

