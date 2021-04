Covid, Agenas: dimezzati ricoveri programmati durante pandemia

L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, insieme al Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna, ha realizzato un’analisi per monitorare l’impatto che la pandemia ha avuto sulla sanità italiana. Confrontando gli stessi periodi del 2020 con quelli del 2019 emerge che i ricoveri urgenti sono scesi del 24%, con picco del -55% in Molise. Calo del 30% per mammografie e del 22% di ricoveri per ictus