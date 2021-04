AstraZeneca, uso preferenziale a over 60. Come cambia il piano vaccini

Per il farmaco anglo-svedese raccomandato l’uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età, anche se chi ha fatto la prima dose dovrebbe ricevere la seconda. Come cambia la campagna vaccinale italiana dopo questa decisione? “Il piano che dà priorità ai più anziani non cambia", dice Speranza. Ma probabilmente saranno da rinviare alcune prenotazioni fissate fino a maggio. Poi ci saranno i richiami da gestire. Infine, bisognerà decidere come vaccinare gli under 60 e come rimodulare l’uso degli altri vaccini