Vaccino AstraZeneca, oggi pomeriggio la conferenza stampa dell’Ema

È attesa per oggi alle 16 la conferenza stampa dell’Ema, Agenzia europea del farmaco, sulla nuova valutazione della commissione di farmacovigilanza sulla valutazione del rischio (Prac) del vaccino di AstraZeneca, in relazione agli eventi rari di trombosi cerebrale. Lo ha reso noto la stessa Ema in una nota (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).