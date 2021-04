Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 7 aprile. LIVE

Vaccini anti Covid, Figliuolo: "1,5 mln dosi Pfizer a Regioni entro il 7 aprile". L’Ema su AstraZeneca: "Ancora nessuna conclusione da studi sul vaccino". L'azienda rinvia consegna 50% dosi previste per 14/4: consegnerà in Italia 175mila fiale e non le 340mila previste. L'Università di Oxford ha annunciato di aver sospeso la sperimentazione del vaccino sui bambini in attesa di un'analisi sui possibili legami tra il farmaco ed episodi di trombosi tra gli adulti. A Roma e Milano momenti di tensione con le forze dell'ordine . Sottoscritti, al tavolo tra governo e parti sociali, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro. ltalia divisa di nuovo in colori - ma senza zone gialle fino alla fine di aprile - con 9 regioni in rosso e 11 in arancione. Tornano a scuola 5,3 milioni di studenti, 6 su 10. Dal 20 aprile sarà possibile programmare le riaperture in base ai dati del contagio. Giovedì incontro tra Governo e regioni. Nell'ultimo bollettino i nuovi casi registrati sono 7.767, i morti sono 421 e il tasso di positività è pari al 6,9% ( BOLLETTINO GRAFICHE ).