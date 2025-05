Ex Ilva, sciopero negli stabilimenti delle Acciaierie d'Italia

Fim, Fiom, Uilm, hanno proclamato quattro ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti Acciaierie d'Italia oggi, quando - su richiesta dei sindacati - è stata convocata una riunione del tavolo permanente a Palazzo Chigi per l'ex Ilva.. "La richiesta", specificano i sindacati, "si è resa necessaria per avere gli aggiornamenti della situazione sia in ragione del gravissimo incidente presso lo stabilimento di Taranto e l'annuncio di raddoppiare la messa in cassa integrazione dei lavoratori, sia per avere chiarezza sul futuro del gruppo".