Covid, on air su Sky TG24 il contatore dei vaccinati in Italia

Tra i molti dati legati alla pandemia c’è un numero che più di tutti misura la distanza che ci separa da una nuova normalità: è il numero delle persone vaccinate in Italia. In assenza di cure contro il Covid, infatti, solo una vaccinazione massiva potrà portare alla ripartenza. Per questo Sky TG24 ha deciso di misurare costantemente questa cifra e darle evidenza continua attraverso un contatore, che da oggi, 6 aprile 2021, è visibile in onda tra gli elementi grafici del canale, ventiquattr’ore su ventiquattro. Il dato si baserà sul numero di dosi inoculate comunicato dal ministero della Salute: attraverso un calcolo matematico, fondato sulla serie temporale dei dati, l’algoritmo del contatore sarà in grado di scontare la quota destinata ai richiami, arrivando così a conteggiare le persone vaccinate con almeno una dose. Inoltre, riuscirà a parametrare il numero dei sieri somministrati, stimandone la progressione durante tutto l’arco della giornata.

Questo contatore grafico fa parte delle molte iniziative messe in campo dalla testata per tenere un faro sempre acceso sulla campagna vaccinale, assieme agli approfondimenti all’interno dei vari programmi, tra cui il focus quotidiano sui vaccini all’interno de “I numeri della pandemia”, il format di data science di Sky TG24. Inoltre, sul sito skytg24.it è sempre disponibile il widget “Quando mi vaccino”, un calcolatore che, attraverso poche variabili come regione di residenza, età, l’appartenenza a determinate categorie e la presenza di patologie che determinano una priorità sul vaccino, è in grado di stimare il mese più probabile in cui si riceverà il siero. L’algoritmo di questo calcolatore viene costantemente aggiornato, in modo da poter offrire nel tempo, al mutare delle forniture del vaccino o del ritmo delle vaccinazioni, una nuova previsione per la medesima casistica. “Quando mi vaccino” è disponibile a questo indirizzo.