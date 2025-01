Brusco aumento di casi influenzali, picco a fine gennaio

La settimana scorsa sono stati registrati 841mila episodi. Anche se la circolazione dei virus influenzali continui a crescere, l'Iss sottolinea che il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto anche da altri virus respiratori ascolta articolo

È stato rilevato un notevole aumento del numero di casi di sindrome simil-influenzale durante la seconda settimana del 2025. Un numero che continua a crescere tanto che si prevede un picco durante la fine del mese. In Italia il livello d'incidenza è pari a 14,3 casi ogni mille assistiti (12,1 nella settimana precedente) e, nonostante comprenda tutte le fasce d’età, maggiormente colpiti sono i bambini sotto i cinque anni, con un'incidenza pari a 25,5 casi per mille assistiti (22,6 nella settimana precedente). I casi stimati - nel rapporto settimanale RespiVirNet-Sorveglianza integrata dei virus respiratori dell'Istituto superiore di sanità - ammontano a circa 841.000 (nell'ultima settimana), per un totale di circa 6.793.000 episodi a partire dall'inizio della sorveglianza. Tra le Regioni più affette si trovano Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia. Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica.

I dati dell'Iss L'Istituto superiore di sanità precisa che l'aumento di sindromi simil-influenzali è rinforzato anche dalla presenza di altri virus respiratori. La percentuale dei campioni risultati positivi all'influenza sul totale di quelli analizzati, sempre secondo i dati dell'Iss, risulta pari al 27,2%, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente (25,3%). Su 2.852 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete RespiVirNet, 777 sono risultati positivi al virus influenzale, 641 di tipo A (312 di sottotipo H1N1pdm09, 177 H3N2 e 152 non ancora sottotipizzati) e 136 di tipo B. Inoltre, tra i campioni analizzati, 188 (6,6%) sono risultati positivi per VRS, 88 (3%) per SARSCoV-2 e i rimanenti 259 sono risultati positivi per altri virus respiratori, di cui: 183 (6,4%) Rhinovirus, 105 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, 50 Adenovirus, 28 Metapneumovirus, 18 virus Parainfluenzali e 15 Bocavirus. "Sul portale RespiVirNet non è stato segnalato alcun campione positivo per influenza di tipo A 'non sottotipizzabile' per i virus influenzali stagionali e/o appartenente ad altro sottotipo (es. A/H5)" ha dichiarato l'Iss.

Bertolaso: "Piano di intervento per situazioni di crisi in Lombardia" L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ricorda che, attualmente, è stata superata la quota di due milioni di vaccinazioni antinfluenzali; un dato significativo che, secondo l'assessore, permetterebbe di gestire la situazione epidemiologica nonostante il vicino arrivo del picco di influenze. "Abbiamo fatto un piano di intervento per eventuali situazioni di crisi, abbiamo dato anche ai privati dei compiti specifici per quello che riguarda i posti letto e dei pronto soccorso" ha spiegato Bertolaso durante la seduta di Consiglio regionale. "Penso che saremo in grado di gestire la situazione nel migliore dei modi. Abbiamo una cabina di regia ad Areu che fa monitoraggio ora per ora su quello che succede nei vari Pronto soccorso, di modo che se una struttura dovesse andare in difficoltà interverrebbe con il gioco di squadra una struttura limitrofa che possa farsi carico delle eccessive attese di una struttura vicina".