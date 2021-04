Crisanti a Sky TG24: "AstraZeneca vaccino tra i più sicuri"

Il vaccino AstraZeneca è “tra i più sicuri al mondo”. A dirlo è Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto a Sky TG24. Sempre sul tema dei vaccini, il professore ha sottolineato che "il problema della disponibilità delle dosi si risolverà a breve". Sulla situazione della pandemia in Italia, Crisanti afferma che "l'elevata mortalità che stiamo vedendo è la conseguenza di scelte sbagliate, è l'effetto della priorità data nelle vaccinazioni a categorie non prioritarie". E ancora: "L'iniziativa su questo non deve essere lasciata alle singole regioni" (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).