Blocco treni su linea Venezia-Bologna, oltre 2 ore ritardi

Dopo la domenica nera per il blocco dei treni sull'Adriatica per un investimento nel Bolognese, ancora una giornata di disagi e ritardi per pendolari e viaggiatori. La circolazione sulla linea Venezia-Bologna è stata sospesa per due ore e mezzo (dalle 10.30 fino all'una circa) tra Monselice e Terme Euganee per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria in seguito a un investimento (tra Monselice e Battipaglia). Pesanti le ripercussioni sul traffico, con treni AV e regionali sulla tratta Venezia-Napoli-Salerno che registrano ritardi di oltre due ore e mezzo. Gli Alta Velocità sono stati instradati sul percorso alternativo tra Padova e Bologna via Verona. Alcuni regionali sono stati limitati o cancellati.